نقاط مراقبة امريكية على الحدود السورية التركية !

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الجيش الأميركي بدأ في إنشاء مواقع مراقبة على امتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا وأوضح ماتيس أن الهدف هو مراقبة الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا و"أكراد" سوريا بحسب ادعائه.

وكشف ماتيس عن نية بلاده إنشاء هذه المواقع على امتداد الحدود السورية التركية شمال الفرات وذلك بالتنسيق مع الجانب التركي، متذرعاً بان مهمة هذه المواقع ستكون لمنع وقوع أي اشتباكات بين تركيا وما يعرف ب "قوات سوريا الديموقراطية قسد" المدعومة من واشنطن وتضم قوات كردية معادية لتركيا.

واعلنت وزارة الدفاع الأميركية امتلاكها الفي عسكري على الأراضي السورية من دون تحديد الأماكن التي يتمركزون فيها مشيرة إلى أنه لن يتم إرسال المزيد بعد إنشاء مواقع المراقبة.

ويأتي المخطط الأميركي التركي الجديد على الاراضي السورية في ظل التفاهمات الاخيرة التي حصلت بين انقرة وواشنطن في منبج وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.

وجاء الكشف عن الخطة الاميركية بالتزامن مع ارتكاب "التحالف" الذي تقوده واشنطن مزيدا من الجرائم بحق المدنيين شرقي دير الزور،

وقصفت طائرات "التحالف" خلال الأسبوع الماضي العديد من قرى وبلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، ما تسبب باستشهاد أكثر من مئة مدني، بينهم ثلاثون طفلا من قرية الشعفة وهجين حسب ما أعلنت عنه منظمة اليونيسيف الدولية.

ومع المماطلة الأميركية في الانسحاب لكسب مزيد من الوقت في سوريا بحجة محاربة داعش، يرفض وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس تحديد موعد محدد لإنهاء عمليات قوات بلاده العسكرية في سوريا زاعما أن هزيمة "داعش" عملية معقدة بحسب تعبيره.