انستغرام يعلن عن تصميم جديد للملفات الشخصية

جهينة نيوز

أعلن تطبيق انستغرام عن تصميم جديد للملفات الشخصية للمستخدمين ، حيث يقوم التطبيق على فيسبوك بإعادة ترتيب الميزات الموجودة في أعلى الصفحة الشخصية بما في ذلك الرموز والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب

ويعتقد أن التطبيق سيحول الملف الشخصي للتطبيق ليكون "أسهل وأنظف للاستخدام"، كما لن يتم تغيير الصور ومقاطع الفيديو المشتركة على الشبكة.

ويتم اختبار التصميمات الجديدة للملفات الشخصية للأعضاء على مراحل ، مع إرسال مجموعات مختلفة خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويخطط للحفاظ على تجربة وتحديث مظهر تصميم الملف الشخصي باستخدام تعليقات من الأعضاء لمساعدته على اتخاذ قرار بشأن إصدار نهائي جديد.

ويعتمد مستخدموه على ملفهم الشخصي لمشاركة من هم مع الآخرين، وذلك للعثور على التصميم الذي يساعد المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل والاتصال بسهولة أكبر مع الأصدقاء والأحباء