بنك صيني يتدخل بحمل موظفاته

جهينة نيوز

يفرض بنك تجاري في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي الصينية قواعد على موظفاته بخصوص الحمل و الإنجاب.

و تنص القواعد على تقديم الموظفات إذن مسبق من مدرائهم للحمل والإنجاب بداية كل عام ، كما يفرض عليهن إنهاء الحمل إذا حصل بالخطأ دون موافقة مسبقة من المدراء.

ويذكر أن إحدى موظفات البنك قدمت شكوى إلى نقابة العمال في المدينة ، تعترض فيها على العقوبة التي تلقتها من إدارة البنك التي طالبتها بإنهاء حملها لأنها لم تطلب موافقة من رب عملها.

وبعد تدخل النقابة المختصة ألغي هذا الشرط من البنك ورفعت العقوبات عن جميع المتضررات.