آرسنال يسعى لضم ديمبلي إليه

جهينة نيوز

يستفسر الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بعد اعتقاده أنه بات جاهزاً للرحيل عن برشلونة.

ومن المحتمل أن الجانرز سوف يستغل صداقة لاعبه الجابوني أوباميانج مع ديمبلي لإقناعه بالانضمام لآرسنال خلال الفترة المقبلة.

كما يسعى لاستغلال العلاقة الجيدة مع برشلونة بسبب راؤول سانلبهي المدير السابق في البلوجرانا ، والذي يعمل حالياً مع الجانرز.

يذكر أن عثمان ديمبلي تعرض للعديد من الانتقادات من وسائل الإعلام في إسبانيا بالموسم الحالي ، بسبب عدم التزامه بالقوانين داخل فريقه برشلونة.