تركيا: لم نتلق أية معلومات من السعودية حول جريمة قتل خاشقجي حتى الآن

جهينة نيوز

قالت تركيا إنها لم تتلق أية معلومات من السعودية حول جريمة مقتل جمال خاشقجي حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، أن السلطات التركية لم تتلق حتى الآن أية معلومات من النيابة العامة السعودية حول جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف وزير خارجية تركيا أن تحقيق خاشقجي يستغرق وقتا طويلا والمجتمع الدولي يتوقع تحقيقا دوليا.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.