ديمي لوفاتو تلغي متابعة سيلينا غوميز بعد شفائها من الإدمان على المخدرات

جهينة نيوز

أعلنت الممثلة الأميركية ديمي لوفاتو أنها قامت بإلغاء متابعة كل من سيلينا غوميز ونيك جوناس وايغي ازيليا.

وذكرت لوفاتو بعد شفائها من الإدمان على المخدرات ، إن الأصدقاء في نظرها لا يجب أن يتكلموا في العلن عن أصدقائهم خلال المراحل العصبية ، وهذا مافعلته سيلينا غوميز وايغي اللتان صرحتا في وقت سابق أنهما كانتا تعلمان بما يحصل مع ديمي فيما يخص الإدمان ، قبل أن تصبح الأمور علنية.

أما بالنسبة إلى نيك جوناس فقد أكدت مصادر مقربة من لوفي أن الأمر ليس جديداً ، إذ أنها قامت بهذه الخطوة من قبل والآن قررت الابتعاد مع اقتراب موعد زفافه من بريانكا شوبرا.