رانيا يوسف تكسر القواعد بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس, 22 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:56 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رانيا يوسف تكسر القواعد بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز

واجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف انتقادات لاذعة مطعمة بالسخرية بسبب إطلالتها الأخيرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

حيث ظهرت يوسف بإطلالة غريبة وجريئة ومختلفة عن زميلاتها على السجادة الحمراء في المهرجان.

ورداً على هذه الانتقادات نشرت رانيا صورة لها من لحظة وقوفها على السجادة الحمراء واستعرضت إطلالتها على صفحتها في الأنستغرام.

ووجهت رسالة لجمهورها من خلال الصورة بضرورة كسر القواعد وبناء عالمهم الخاص ، وبررت لنفسها اختيار هذه الإطلالة الغريبة في مهرجان القاهرة.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تحتفل هذه الأيام بعرض مسلسلها الجديد كأنه مبارح ، وذلك بعد غيابها عن الشاشة لفترة طويلة.


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