الدنمارك تنضم الى المانيا وهولندا وتوقف تصدير الأسلحة للسعودية بسبب؟

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية الدنمارك أندرس سامويلسن أن بلاده قررت وقف تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت الحكومتان الألمانية والهولندية أعلنتا مؤخرا وقف كل توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده فى اسطنبول في الثاني من الشهر الماضى بينما أعلنت وزارة الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى هذا النظام.

ونقلت وكالة رويترز عن سامويلسن قوله اليوم إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

وأضاف أن القرار تم اتخاذه بعد مباحثات أجراها مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

ويشمل قرار الوقف بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج أيضا وذلك في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

وتشن السعودية عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 تسبب بازهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وبدمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا.