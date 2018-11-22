محمد رمضان يواجه حكم الحبس لمدة 6 شهور

جهينة نيوز

أصدرت محكمة جنح الدقي بالقاهرة حكماً بالحبس لمدة 6 شهور ضد الفنان المصري محمد رمضان وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعوض لمحمد عبد المتعال مدير قناة mbc مصر.

وذلك بعد اتهام رمضان بالسب والقذف والتشهير بعبد المتعال في فيديو له بصفحته على الفيس بوك منذ شهور.

وجاء الخلاف بينهما بسبب اتهام عبد المتعال لرمضان بالحصول على مقدم تعاقد لمسلسل جديد وعدم التزامه به ، وتعاقده مع شركة العدل جروب لإنتاج مسلسله الأخير نسر الصعيد ، لكن رمضان نفى حصوله على أجر كمقدم تعاقد ، واتهم مدير القناة بالكذب لأنه لم يتعاقد معه على أعمال جديدة.

لكن حتى الآن لم يعلق محمد رمضان على حكم حبسه وتغريمه ، وتواجد في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالرغم من قلة مشاركته في المهرجانات.