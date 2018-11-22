قبل نهاية العام.. خدمات الهاتف إلى العديد من قرى ريف حماة

جهينة نيوز

كشف مدير اتصالات فرع حماة منيب الأصفر لـ تشرين أنهم الآن في مرحلة إعادة خدمة الاتصالات إلى منطقة العزيزية، وخلال 10 أيام ستكون أول مجموعة من الأرقام في الخدمة بعد أن أصبح المركز جاهزاً تماماً وتكلفة تأهيله حوالي 7 ملايين ل.س وتأهيل الشبكة بحدود 70 مليون ليرة.

ولفت الأصفر إلى أن منطقة حيالين يتم العمل عليها الآن لتعود الخدمة الهاتفية إليها قبل نهاية العام، وتكلفة تأهيل بناء مركز الاتصالات فيها حوالي 5 ملايين ل.س، والشبكات نحو 12 مليون ل.س وبعض التجهيزات الأُخرى بتكاليف متفرقة صغيرة ونسبة الإنجاز وصلت إلى 60%.

وأضاف الأصفر: إن هناك مجموعة قُرى من ريف محردة أمثال المجد وقيلون وغيرها من القرى المجاورة خلال فترة قصيرة قبل نهاية العام ستكون في الخدمة، مبيناً أن تكاليف هذه القرى بسيطة بحدود المليوني ل.س.

وبالنسبة لقرية الجديدة التي خرج الإرهاب منها منذ حوالي 3 سنوات ولم تعد الاتصالات إليها إلى الآن قال الأصفر: خرجت هذه القرية من الخدمة منذ أن كان المركز الرئيسي يخدمها، وهذه المنطقة منذ أن تحررت إلى هذه اللحظة لا يوجد فيها عدد كبير من السكان، وهي ضمن المخطط لإعادة خدمة الاتصالات إليها في عام 2019، يكون خلالها الأهالي عادوا إلى منازلهم واستقروا، للتأمين على الشبكة الهاتفية بألا تتم سرقتها كالمعتاد، وسيتم تخديم قرية الجديدة من وحدة كفرهود التي تم تركيب وحدة نفاذ فيها وسيتم تشغيلها ضمن هذا الأسبوع.

وأشار الأصفر إلى أن هناك خططاً تتم دراستها لإعادة تأهيل الاتصالات في كل من الريف الشمالي الذي تقدّر أضراره بنحو 400 مليون ليرة والريف الجنوبي، إذ إن الشبكة فيه معلقة، وتكلفتها أقل بكثير من الريف الشمالي ولا تصل إلى درجة مئات الملايين، وكذلك الريف الشرقي وهم بانتظار الاعتمادات لهذه المناطق.