انخفاض اسعار النفط مع ارتفاع مخزون أمريكا

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.25 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وتشعر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالقلق من ظهور تخمة في المعروض قد تدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض.

ولمواجهة ذلك، تدرس المنظمة تخفيضات في الإمدادات خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر كانون الأول، وإن كان من المتوقع أن تعارض بعض الدول الأعضاء مثل إيران أي تخفيضات طوعية.