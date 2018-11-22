بعد اقتراح تشكيل جيش اوروبي.. واشنطن: يجب أن يكون مكملا للناتو!

جهينة نيوز

أعلن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تريد مزيدا من الوضوح في موقف الدول الأوروبية بشأن رغبتها في تطوير الحكم الذاتي في الدفاع.

وقال السفير الأميركي خلال جلسة الاستماع للجنة الشؤون الخارجية ونقلا عن سبوتنيك "هذا موضوع في غاية الحساسية بالنسبة لنا. نحن نضمن دائما إرسال عشرات المليارات من الدولارات سنويا إلى أوروبا لحماية أوروبا من روسيا والقوى غير الصديقة الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار جميع مشاكلنا، على الرغم من أن هذه الأموال يمكن أن تذهب إلى احتياجات الولايات المتحدة الداخلية".

وأكد سوندلاند على أن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا عندما يقرر الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل الآن بمفرده، وينشئ قوات دفاع خاصة به، مما يقوض حلف الناتو، مضيفا "طالما أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إعلان درجة معينة من قدراته الذاتية في الدفاع عن النفس، لذلك نأمل أن يتم هذا بالاتفاق الكامل مع حلف الناتو وكإضافة، وليس بديلاً عن حلف الناتو".

وخلص السفير الأميركي إلى أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة "وضوح أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي ككل، وما سيفعلونه بأموالهم الخاصة"، مع الأخذ في الاعتبار أن أوروبا تمول حلف الناتو أيضا بشكل كبير.

هذا وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اقترح، في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي موحد" مستقل عن الولايات المتحدة، وشدد على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني. كما أشار إلى أن هناك ضرورة للاتحاد الأوروبي بأن يحمي نفسه من الصين، روسيا والولايات المتحدة.

فيما طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، بضرورة العمل على رؤية لوجود جيش أوروبي حقيقي، مؤكدة أن فكرة الجيش الأوروبي الموحد لا تتعارض مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بل يمكن أن تزيد من التعاون معه.