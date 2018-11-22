أبراج الخميس 22/11/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١١/٢٢:غامض،حازم،مخلص،صادق،حازم لا تحب تدخل أحد في أمورك الخاصة،متعدد المواهب،حياتك ممتلئة بالإنجازات والقرارات السريعة،نسبة أنانيتك عالية،تنسى مشاكلك وتطلع على بعض الحلول،يساعدك أحد من محيطك على تعزيز موقعك وتعويض الماضي،توطد علاقاتك مع الأحبة والمقربين وتوسع دائرة صداقاتك،للبعض حصول على أموال في ظروف غير متوقعة،للبعض مشروع زواج،للبعض مصالحة مع مسؤولين عمل سابق وتوضيح مسألة خاصة.

برج #الحمل: ثقتك في نفسك عالية تحصل على مكسب مالي من عمل إضافي نصيحة حافظ على هدوئك الكامل في هذه الفترة واغتنم الفرص في خدمة مصالحك وتفتح الأبواب أمامك الحظ إلى جانبك تنمو علاقاتك وللبعض ايجاد أشياء ضائعة.

برج #الثور:القمر ببرجك نشاطك ملحوظ وأوضاعك المهنية ممتازة الاضواء مسلطة باتجاهك للقيام في خطوة جديدة ومدروسة تعود عليك بالفائدة و تفاجئ الآخرين بكفائتك تحسم أمورك وتأخذ قرارات مهمة وللبعض تعيش أوقات عاطفية سعيدة.

برج #الجوزاء: تشعر بالاحباط حاول الالتزام بالهدوء حتى تتجاوز اليومين القادمين انتبه من بعض زملاء يضعون العقبات في طريقك لا تمنح أحد ثقتك العمياء نصيحة ابتعد عن أجواء العمل أفضل لنفسيتك، وتجاهل حتى يشعر الآخرين بأخطائهم المهم راحتك.

برج #السرطان: يومك مميز تنشط اجتماعيا وتلتقي بأشخاص مهمين تعتمد على ذاتك وقوة كلمتك تدرس أمورك وتفكر في المستقبل تسير أمورك بشكل جيد و الاصدقاء لا يتخلون عنك الحظ يتصاعد اجتماعاتك غنية وشعبيتك كبيرة تتلقى عروض جديدة.

برج #الأسد: نظم أمورك وأعمالك المهمة ومسؤولياتك الجديدة بأقصى سرعة حتى تتغلب على مواقف تواجهك نتيجة حسد أو معاقبة أو أخطاء متراكمة بادر في تصحيح أخطائك ومضاعفة جهودك تدعم مكانتك وتواجه أي ظلم أو افتراء من احد يجرح كبريائك حافظ على هدوئك.

برج #العذراء: الحظ معك تنجز عمليات مالية ودراسية وتسجل بداية جديدة تعيش أوقات مميزة وتحسم امور تشعر بالحرية الأوضاع مطمئنة صوتك وكلامك مسموع استغل الوضع لصالحك عروض مثمرة وأخبار من مسافات بعيدة.

برج #الميزان: تعيد تنظيم أمورك المالية الفرص متاحة لك اعط اهتمام وتركيز لمن حولك تشعر بحاجة للتغيير وتعبير عن نفسك بصوت عالي أمام المحيطين فيك للبعض فواتير واستحقاقات ومرافقة مريض.

برج #العقرب: اتبع قلبك تجد السعادة والرومنسية مع الشريك من حقك وواجباتك نقاش معه وتفكير في الخيارات المتاحة ضمن مجالك مهني تعامل بدبلوماسية تجاه صعوبات وتأجيل.

برج #القوس:مشغول بانجازات كثيرة من أعمالك متراكمة تطلب مساعدة من احد الاصدقاء المهم لا تتخلى عن عملك بحجة انه لا يلائمك كن واقعي بتقدير مشاكلك ولا تبالغ تعامل بتعاطف وتسامح تكسب محبة ورضا الآخرين انتبه على غذائك وصحتك.

برج #الجدي: تغيير طارئ ووضع مفاجئ ايجابي تسيطر على امورك وتتلقى دعم ومساعدة الفترة القادمة تحمل لك تنفيذ مشروع جديد بعد طول انتظار لقاءات مهمة عن طريق الصدفة وسهرة سعيدة تمارس فيها سحرك الخاص.

برج #الدلو: تسير في خطوات ثابتة بدون ضجيج لا تحاول فرض آرائك وتعامل مع العائلة بعصبية انتبه على كلامك معهم حديث عن طريق خطأ يوقعك في ورطة كبيرة خاصة إذا كنت تفكر بأشياء عقارية.

برج #الحوت: تركز على الاتصالات ودعوات تجد نفسك أمام قرار لا بد أن تأخذه القمر ببرج صديق لك يخدم مصالحك تصادف نجاحات وتحقق أرباح تسافر في مهمة وتلتقي بأشخاص مهمين تعقد معهم صفقة وتقطف ثمارك بعد تعب.