الرئيس الأسد: السوريين لديهم العزيمة لإنهاء هذه الحرب

جهينة نيوز:

إستقبل السيد الرئيس بشار الأسد بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له.

و هنأ البطريرك يونان الرئيس الأسد بالانتصارات التي تحققت على الاٍرهاب التكفيري الذي استهدف سورية خلال سنوات الحرب، معربا عن أمله بأن يتم استكمال مسيرة دحر الإرهاب وإعادة بناء سورية وفقا لما يستحقه الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.

و من جانبه شكر الرئيس الأسد البطريرك يونان موقفه الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب، وأكد سيادته أن السوريين لديهم العزيمة لإنهاء هذه الحرب وإعادة بناء بلدهم، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه كل محب حقيقي للسوريين في مرحلة التعافي من الحرب وآثارها.