العدو الصهيوني قلق من قدرات الجيش السوري وحزب الله في هذا المجال

جهينة نيوز:

أشارت القناة "الثانية" العبرية، إلى أن الجيش السوري وحزب الله يسعون في الفترة الأخيرة إلى تطوير قدراتهم في الحرب الإلكترونية وإمكانية تعطيل النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) في محاولة لعرقلة سلاح الجو "الإسرائيلي" ومنعه من شن هجمات جوية في المستقبل على أراضيهم.

وبحسب القناة العبرية، فإن الجيش "الإسرائيلي"، أجرى الأسبوع الماضي، مناورة عسكرية تحاكي قيام حزب الله بالتأثير على قدرات سلاح الجو الإلكترونية بما فيها نظام تحديد المواقع "GPS".

ووفق القناة "الثانية"، تم إجراء المناورة كجزء من تطوير القدرة والتوسع في دمج نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن القوة المقاتلة.

وأضافت القناة، بأن الجيش "الإسرائيلي" يستعد لمرحلة تكون فيها المعلومات الإستخبارية والاتصالات التي ستتلقاها القوات في الميدان منخفضة التردد أثناء العمل في عمق لبنان وسوريا، خلال أي مواجهة قادمة.

ونقلت القناة العبرية عن ضابط "إسرائيلي" رفيع قوله، "عدونا يحاول تعطيل عملياتنا ويهدف التمرين إلى التأكد من أن لدينا القدرة على حماية الأنظمة التي بنيناها".