بومبيو يشيد بحقوق الإنسان في السعودية

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن السعودية قامت بـ "خطوات إلى الأمام" فيما يخص حقوق الإنسان، مؤكدا أنه من مصلحة واشنطن الحفاظ على علاقات قوية مع الرياض.

وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة KCMO، أورد موقع الخارجية الأمريكية نصها، اليوم الأربعاء: "نعتزم التأكيد على أن أمريكا تدافع عن حقوق الإنسان دائما. ورأينا خلال فترتنا في الإدارة أن السعوديين يمضون بهذا الاتجاه فعلا. وأداؤهم ليس مثاليا، ولكن كانت هناك خطوات إلى الأمام بالتأكيد".

وجاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال حول طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الرياض على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو أيضا: "كنا واضحين جدا. فنحن نعتزم محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وقد قمنا بذلك، حيث فرضنا عقوبات على 17 شخصا، يشغل بعضهم مناصب رفيعة في الحكومة السعودية".

وأشار بومبيو إلى أن الرئيس دونالد ترامب "أكد بوضوح" منذ حملته الانتخابية أن "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو ضمان نجاح أمريكا وحماية الشعب الأمريكي. والمملكة العربية السعودية كانت شريكا أمنيا مهما للولايات المتحدة في التصدي للنظام الإيراني... الذي يمثل خطرا حقيقيا على الشعب الأمريكي، ونحن عازمون على أن تبقى العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية قوية لنكون قادرين على حماية أمريكا".

وردا على سؤال، ما سيكون رد الإدارة الأمريكية على مساعي بعض أعضاء الكونغرس لفرض عقوبات أكثر شدة على السعودية، قال بومبيو إن "الرئيس سيدرس أي تشريعات سيقدمها الكونغرس له. وأعتقد بأن الرئيس كان واضحا بتصريحاته أمس بأن لديهم أفكارا جيدة لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، وأن الإدارة ستدعمها".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء أن وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل بعد إلى الاستنتاجات النهائية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي ولم تحدد درجة ارتباط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقضية.

واتهم عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس ترامب بالانحياز للسعودية ومحاولة حماية الأمير محمد بن سلمان، ودعوا إلى فرض عقوبات قاسية على المملكة بسبب مقتل خاشقجي.

RT