مجلس الاتحاد الروسي يوصي مجلس الأمن القومي بتعديل شروط استخدام السلاح النووي

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن مجلس الاتحاد الروسي أوصى مجلس الأمن القومي الروسي باعتماد تعديلات على شروط استخدام روسيا للسلاح النووي.

وجاء هذا المقترح ضمن التوصيات التي أقرتها لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد في ختام "الطاولة المستديرة" للجنة المكرسة لمناقشة التشريعات حول تطوير القوات المسلحة الروسية تحت ظروف تغيير أشكال وأساليب خوض القتال.

وقالت التوصيات إنه يتعين على اللجنة المختلطة لمجلس الأمن القومي الروسي للأمن العسكري أن "تنظر في مسائل إعداد نسخة جديدة من وثيقة "أسس سياسات روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي"، التي تضم تحديد شروط استخدام روسيا الاتحادية للسلاح النووي واتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على استخدام الخصم للسلاح الفرط صوتي وغيره من أنواع الأسلحة الاستراتيجية غير النووية".

وأكد المشاركون في اجتماع "الطاولة المستديرة" على ضرورة صياغة مسودة "الاستراتيجية العسكرية الوطنية لروسيا الاتحادية".

وشارك في اجتماع "الطاولة المستديرة" مسؤولون في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي الروسي إلى جانب أعضاء في مجلس الاتحاد.