تقنية إيطالية للقبض على المجرمين قبل وقوع الجريمة

جهينة نيوز:

طور ضابط شرطة إيطالي الجنسية، خوارزمية تساعد في القبض على المجرمين قبل قيامهم بارتكاب الجريمة.

الخوارزمية الجديدة والتي حملت اسم "X-law"، قام بتطويرها شرطي إيطالي ساعدت شرطة نابولي الإيطالية بإلقاء القبض على لص قبل قيامه بجريمته.

وبحسب موقع "BBC Mundo" فإن الخوارزمية التي تعرف باسم "التكنولوجيا التنبؤية"، ساعدت شرطة نابولي بإلقاء القبض على رجل قبل أن ينفذ جريمة سرقة خطط لها في بلدة ميستر الواقعة على بعد 8 كيلومترات من مدينة البندقية.

الخوارزمية ساعدت رجال الشرطة على اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما قبل ارتكاب جريمته التي خطط لها، عندما حاول سرقة صراف آلي.

وتعرف الخوارزميات على أنها رموز وأوامر محددة بدقة تقدم لجهاز كمبيوتر للقيام بعملية محددة.

وهذه ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها هذه الخوارزميات لإلقاء القبض على أشخاص قبل قيامهم بالجرائم، ففي عام 2017 استخدمت في شيكاغو الأمريكية، من أجل مراقبة المشتبه بهم.

وتستخدم الخوارزميات بيانات سلوكية غير طبيعية لبعض المواطنين لوضع معايير الإجرام.