قرابة 85 ألف طفل ماتوا بسبب سوء التغذية الحادّ خلال الحرب على اليمن

جهينة نيوز:

أشارت منظمة "أنقذوا الأطفال" ومقرّها بريطانيا إلى أن نحو 85 ألف طفل دون سنّ الخامسة ربما ماتوا بسبب سوء التغذية الحادّ خلال ثلاث سنوات من الحرب على اليمن، مضيفةً أنّ هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت الشهر الماضي أنّ ما يصل إلى 14 مليون يمنيّ على حافة المجاعة.

وبدورها كانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذّرت في تقرير حول المعارك في مدينة الحديدة من تبعات إنسانية وعسكرية وسياسية مدمّرة، مشيرةً إلى أن هذه الحرب تُهدّد ميناء يعتمد عليه ملايين السكان، داعيةً المجتمع إلى التدخّل فوراً لوقفها.

كما رأت المجموعة أن التحالف العسكريّ بقيادة السعودية والإمارات يستخفّ بقدرة جماعة أنصار الله على الصمود.

وفي سياق متصل، أكّد تقرير مرصد الألغام الأرضية والقنابل العنقودية أن أخطار القنابل العنقودية التي ألقتها طائرات التحالف السعودي على اليمن تستمر لسنوات طويلة، مشيرةً مباشرةً إلى مسؤولية السعودية والإمارات عن 23 هجوماً موثّقاً بهذه الأسلحة المحرّمة دولياً.