4 أفلام سينمائية سورية في المهرجان الدولي لأفلام المقاومة بإيران

جهينة نيوز:

تشارك المؤسسة العامة للسينما في المهرجان الدولي لأفلام المقاومة في إيران بأربعة أفلام سينمائية طويلة من إنتاجها في الفترة ما بين الـ 26 و الـ 30 من الشهر الجاري.

الأفلام السورية التي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان هي “الأب” لباسل الخطيب و”رد القضاء” لنجدة أنزور و”مطر حمص” لجود سعيد و”ليليت السورية” لغسان شميط والتي ستتنافس مع 20 فيلما من عدة بلدان أخرى.

وسيحضر المهرجان مراد شاهين مدير مؤسسة السينما للتباحث مع الجانب الإيراني على هامش المهرجان حول التعاون المشترك في الشأن السينمائي وتمت دعوة الفنانة سلمى المصري لحضور فعاليات المهرجان نظرا لشعبيتها الكبيرة لدى الجمهور الإيراني والتي تحققت بعد دورها المميز في فيلم المتبقي.

وتم اختيار 24 فيلما دوليا لعرضها في المهرجان والتنافس على التصفيات النهائية من أصل 926 فيلما من 94 بلدا اختارتها لجنة متخصصة مؤلفة من 57 عضوا كما سيحل 42 مخرجا عالميا ضيوفا على المهرجان ليشاركوا في فعالياته.

سانا