درجات الحرارة الى إنخفاض و أمطار في هذه المناطق

جهينة نيوز:

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية خاصة فوق المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة

دمشق 18/10 16/9

القنيطرة 17/8 15/7

درعا 21/9 19/8

السويداء 18/10 16/9

حمص 19/8 17/7

حماة 19/8 17/7

الحسكة 15/7 13/6

اللاذقية 21/13 19/12

طرطوس 22/14 20/13

حلب 18/8 16/7

ادلب 17/7 15/6

دير الزور 20/8 18/7

الرقة 19/8 17/7