“التحالف الدولي” يستهدف مدينة هجين في ريف دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض

جهينة نيوز:

ارتكب طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية مجزرة جديدة بحق المدنيين السوريين عبر استهدافه بالاسلحة المحرمة دوليا مدينة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية في دير الزور أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا الأحياء السكنية بمدينة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وقصفت طائرات “التحالف الدولي” خلال الأسبوع الماضي القرى والبلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية المحرمة دوليا والتي تسببت باستشهاد أكثر من 100 مدني.

وطالبت سورية مرارا عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة واتخاذ ما يلزم لإنشاء الية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وكانت منظمة اليونيسيف أكدت نهاية الأسبوع الماضي استشهاد أكثر من 30 طفلا نتيجة غارات “التحالف الامريكي” على قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” من خارج الشرعية الدولية ودون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.