ايران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر على الأدوية لأنه ينتهك أبسط حقوق الانسان

جهينة نيوز

بعث رئيس منظمة النظام الطبي ورئيس المجلس الاعلى لهذه المنظمة الايرانية، يوم الاربعاء، برسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، طالبا فيها بإلغاء الحظر الاميركي ضد ايران بشأن الادوية والمعدات الطبية والعلاجية، لأنه ينتهك أبسط حقوق الانسان.

وفي رسالتهما الى انطونيو غوتيريش، دعا كل من ايرج فاضل رئيس منظمة النظام الطبي، ومحمد رضا ظفرقندي رئيس المجلس الاعلى في هذه المنظمة، الى إلغاء الحظر الاميركي ضد ايران بشأن الادوية ووسائل الخدمات الصحية والعلاجية.

ولفت هذان المسؤولان الكبيران في النظام الطبي الايراني، نظر الامين العام للامم المتحدة الى الآثار السلبية للحظر الاقتصادي الاميركي المتفرد غير القانوني وأضراره على القطاع الصحي، لافتين الى ان الحصول على الخدمات الطبية يعتبر جزءا أساسيا من الحق الصحي الذي يعد من حقوق الانسان الأساسية، لذلك فإن جميع الدول ملزمة باحترام هذا الحق وبذل الجهود لتوفير هذا الحق لجميع الافراد، إضافة الى ان على جميع الدول ان تتجنب فرض أية قيود على حصول الافراد على الخدمات الصحية والعلاجية.

ودعا هذان المسؤولان الى ضرورة أن تقدم منظمة الامم المتحدة حلا إنسانيا عاجلا وأن تتخذ التدابير اللازمة للخروج من هذا الوضع، وحل هذه المشكلة والحيلولة دون تفاقم الاوضاع في المستقبل.

فارس