رئاسة مجلس الوزراء تصدر تكاليف للوزارات.. ولعدرا الصناعية خطة متكاملة

جهينة نيوز

كلفت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع خطة متكاملة لحاجة المدينة الصناعية بعدرا من الآليات ولا سيما آليات الدفاع المدني وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بهذه الخطة بالسرعة الممكنة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها

كما كلفت رئاسة أيضا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس لجنة متابعة المشاريع في محافظة ريف دمشق منطقة الغوطة الشرقية متابعة موضوع تحسين الواقع الصحي في مناطق الغوطة الشرقية من خلال استكمال تأهيل بعض المراكز الصحية وتأمين مستلزماتها وكوادرها الطبية ووضع خطة لإعادة تأهيل مجموعة أخرى من المراكز الصحية والتأكيد على ضرورة هدم المشفى الوطني بمدينة دوما لعدم سلامته الإنشائية وإعادة بنائه من جديد.

ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلفتها بإعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية وموافاة المجلس بها خلال مدة أقصاها

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المصدر:صفحة رئاسة مجلس الوزراء