في مشهد محرج.. يسرا تحرج مذيعة وتنصرف لالتقاط صورة مع الوزيرة

جهينة نيوز

أحرجت الفنانة يسرا مذيعة قناة "دي أم سي" على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعدما رفضت الاستجابة لطلبها بأخذ ورقة من مصور القناة لكي تقرأها وترد على ما بها.

وكانت يسرا تلتقط صوراً تذكارية مع وزيرة التضامن غادة والي، ورفضت أخذ الورقة المرسلة إليها وقالت للمصور: "مش وقته الكلام ده"، وانصرفت عنه لمقابلة وزيرة السياحة رانيا المشاط.

وحضرت فاعليات الدورة الأربعين، مع عدد كبير من الفنانين المصريات على رأسهم ليلى علوي وإلهام شاهين، وهي الدورة التي بدأت فاعلياتها أمس، وشهدت حضوراً كبيراً للنجوم المصريين والعرب والأجانب وعدد من الوزراء