صورة تثير الحزن لقرد صغير يبكي أمه

جهينة نيوز

في مشهد محزن، رصد قرد صغير يبكي على جثة أمه الميتة ويحاول إيقاظها. وبحسب ما ذكر موقع "مترو" البريطاني، سقطت الأم أثناء عبورها الطريق بين مدينتي باريلي وبودون في أوتار براديش، شمال الهند. وتُظهر اللقطات القرد الصغير الذي لا يهدأ وهو يبكي ويصرخ على جثة أمه ويعانقها.

رفض الصغير التخلي عن أمه ولم يتحرك إلا عندما سحب أحد المارة الجثة. وقال أحد السكان المحليين: "أخذ قروي الجثة ودفنها تبعاً للطقوس بحيث تعتبر القرود آلهة كالقرد هانومان وأي قرد ميت يدفن تبعاً للطقوس الدينية". أمّا الصغير فأنقذته مصلحة الغابات في ولاية أوتار براديش