مقتل شخص بحادث دهس بطائرة في أحد مطارات موسكو

جهينة نيوز

أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال موسكو مساء أمس الثلاثاء، عن العثور على جثة رجل على مدرج المطار وذلك فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينغ 737.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لـ"شيريميتيفو" أن "الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع في رحلة موسكو- أثينا، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف".

وأضاف المكتب "أنه عند تفتيش المكان عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل".

وتأكد لاحقا أن القتيل هو المواطن الأرمني ألبيرت يبريميان، من مواليد 1993، وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "تاس" أن الرجل كان قد وصل إلى موسكو من مدريد بعد أن أبعدته السلطات الإسبانية، وكان في طريق العودة إلى يريفان.

وحسب المصدر فإن يبريميان افتعل شجارا أثناء الرحلة من مدريد، ما أدى إلى احتجازه لدى هبوط الطائرة في موسكو ونقله إلى قسم الشرطة بمطار "شيريميتيفو".

وتابع المصدر أن الشرطيين أوصلوا الرجل إلى حافلة كانت ستنقله إلى الطائرة المتوجهة إلى يريفان، لكنه فر من رجال الشرطة وهرب باتجاه المدرج، حيث دهسته طائرة البوينغ 737 التي كانت في طريقها للإقلاع.

وفتحت هيئات حفظ النظام الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.