كيندال جينر بإطلالة مميزة خلال تسلم جائزتها

جهينة نيوز

خطفت كيندال جينر، عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع، الأنظار خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز Awards REVOLVE السنوي فى دورته الثانية، الذي أقيم في Palms Casino بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

كيندال صاحبة الـ 23 عاما، ظهرت في إطلالة مميزة وهي تتسلم جائزة أيقونة العام بفستان قصير، حيث ارتدت فستان أسود قصير، فيما انتعلت أحذية شفافة وأكملت إطلالتها بمكياج خفيف وتصفيفة شعر مميزة.

الحفل حضره مجموعة من النجمات والسوبر موديلز في مقدمتهن نجمة مسلسل Pretty Little Liars شاى ميتشل صاحبة الـ 31 عاما، والسوبر موديلز الشهيرة إميلي راتاجكوسكي.

نجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر، كانت قد تصدرت صورتها غلاف مجلة CHAOS SixtyNine في عددها الجديد الصادر لشهرتشرين الثاني عام 2018، حيث خضعت لجلسة تصوير مثيرة بإطلالات بزي السباحة من تصميمات شانيل.

نجمة عروض الأزياء الأمريكية كيندال جينر، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الثالث والعشرين، بطريقة بسيطة مؤخرا برفقة عدد من أصدقائها، كان على رأسهم السوبر موديلز الفلسطينية الأصل بيلا حديد .