العالم يحتفي بيوم التلفاز العالمي

جهينة نيوز

يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للتلفاز، وهو يوم تحتفل به منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 تشرين الثاني من كل عام.

ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على ما يقدمه التلفزيون من تأثير واضح في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المنازعات والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، ودوره المحتمل في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا اليوم يبث تلفزيون الأمم المتحدة لقطات إخبارية مباشرة تغطي الأزمات الإنسانية اليومية وأفلاماً وثائقية عن قضايا ذات أهمية في عصرنا، مثل: قضايا حقوق الإنسان، والسلم، والأمن، والتنمية، وذلك عن طريق إنتاج تقارير إخبارية من شبكة واسعة من الإعلاميين المرافقين لعمليات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.