محمد صلاح لن ينضم إلى برشلونة بسبب كوتينيو

جهينة نيوز

بعد انتشار أنباء في الفترة الأخيرة بشأن رغبة فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، يبدو أن هناك عائقًا سيمنع من إتمام هذه الصفقة، في حال كون هذه الأخبار المتداولة صحيحة.

فقد كشفت تقارير رياضية أن برشلونة لن يتمكن من ضم نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه، بسبب بند موجود في عقد اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو.

فكوتينيو، الذي يلعب حاليًا في صفوف برشلونة، بعد أن انتقل إليه في كانون الثاني الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

وأوضحت التقارير أن عقد انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة تضمن بندًا يمنع أي لاعب أخر من الانتقال من الفريق الإنجليزي إلى الفريق الإسباني لمدة 3 سنوات.

وهو ما يعني أنه إذا ما كان الفريق الكتالوني يرغب بالفعل في التعاقد مع محمد صلاح، فعليه الإنتظار لمدة عامين قادمين، حتى يتجاوز هذا البند.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قام قبل عدة أشهر بتجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي لمدة 5 سنوات، تنتهي في عام 2023