الرئيس الأسد للبطريرك يونان: السوريون لديهم العزيمة لإنهاء الحرب وإعادة بناء بلدهم

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له.

وهنأ البطريرك يونان الرئيس الأسد بالانتصارات التي تحققت على الاٍرهاب التكفيري الذي استهدف سورية خلال سنوات الحرب، معربا عن أمله بأن يتم استكمال مسيرة دحر الإرهاب وإعادة بناء سورية وفقا لما يستحقه الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.

من جانبه شكر الرئيس الأسد للبطريرك يونان موقفه الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب وأكد أن السوريين لديهم العزيمة لإنهاء هذه الحرب وإعادة بناء بلدهم، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه كل محب حقيقي للسوريين في مرحلة التعافي من الحرب وآثارها.

المصدر:صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية