طهران: باقون في الاتفاق النووي بإصرار من الدول الأوروبية

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية خلقت أجواء تمنع وصول الأدویة والمعدات الطبیة إلی إيران.

وصرح المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية بهرام قاسمي بأن ما یقوله مسؤولون أمريكيون حول عدم شمول الحظر على الأدویة والمعدات الطبیة والزراعیة والأغذیة أو قطع غیار الطائرات، وما یرتبط بصیانة الأسطول الجوي، هو مغالطة، موضحا أن الولايات المتحدة خلقت عمليا أجواء تمنع وصول الأدویة والمعدات الطبیة إلی إيران.

وأفاد روسيا اليوم بأن المتحدث باسم الخارجية أكد أن الحكومة الإيرانية ملأت المستودعات بما أمكن من السلع الضرورية لمواجهة العقوبات.

ونقلت وكالة "إسنا" عن قاسمي قوله إن "إنشاء آلية مالية جدیدة عمل صعب ومعقد في أنحاء العالم. ورغم التقدم الذي حققناه، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في حسم هذا الموضوع"، مضيفا أنه يتعين على أوروبا الامتثال لالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، إن "الولایات المتحدة دخلت في مسار غير صحیح، لیس فقط فیما یتعلق بإيران، بل تجاه سائر الدول"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن یحقق مأربه.