دي نيرو يطلب الطلاق من هايتاور بعد 20 عاما من الزواج

جهينة نيوز

قرر الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو الانفصال عن زوجته الممثلة جريس هايتاور التي عاش معها ما يقرب 20 عاما.

وذكرت مجلة "Page Six"، نقلا عن مصدر مقرب من الزوجين فإن "دي نيرو" و"هايتاور" "لم يعودا يعيشان معا"، وسيعلن الزوجان الانفصال قريبا.

وكان دي نيرو البالغ من العمر 75 عاما قد تزوج هايتاور البالغة من العمر 63 عاما، عام 1997، ولديهما طفلان إيليوت (20 عاما) وهيلين جريس (6 أعوام).

وفي عام 1999، تقدم دي نيرو بطلب للطلاق وخاض معركة قضائية للحصول على حضانة طفلهما، ولكن في النهاية تمكن الاثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.