غضب في لندن بسبب تذكار لصدام حسين

جهينة نيوز:

أثارت لوحة تذكارية صغيرة تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الغضب في لندن، وذلك بعدما ظهرت تلك اللوحة فجأة على مقعد خشبي في أحد الشوارع المزدحمة بالعاصمة البريطانية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن اللوحة البرونزية قد كّتب عليها "تذكار محبة لصدام حسين 1937-2006" ، مشيرة إلى أن من وضع اللوحة استخدم مسامير خاصة مضادة للصوص، حتى تصعب إزالتها.

وقالت ميليسا مونداي تشان (38 عاما) التي تعيش بالقرب من موقع المقعد بحي وانستيد : "لقد أصبت بالرعب. كانت أمي تزورني وأخبرتني أنها صدمت بقوة عندما رأت اللوحة. "

لكن متحدثا باسم مجلس الحي أعلن أن السلطات المحلية لم تعط إذنا لوضع اللوحة وقد تمت إزالتها.