أسلحة وعتاد أمريكي الصنع وأدوية إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريفي دمشق والقنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر وأدوية من صنع كيان العدو الإسرائيلي خلال استكمالها عمليات تمشيط القرى والبلدات المحررة في ريفي القنيطرة ودمشق من مخلفات الإرهابيين.

وعثر عناصر الهندسة في الجهات المختصة وبالتعاون مع لجان المصالحات والأهالي في قرى المعلقة ودير ماكر وبيت جن بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال بث فضائي أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

حسبما افادت سانا انه تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية منها إسرائيلي وغربي المنشأ إضافة إلى مواد غذائية من صنع كيان العدو الإسرائيلي.

كما استعادت الجهات المختصة عددا من الآليات الحكومية والخاصة التي كانت المجموعات الإرهابية سرقتها واستخدمتها في أعمالها الإجرامية.