مادورو: انا رجل متواضع ولست دكتاتورا

جهينة نيوز

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الثلاثاء إنه ليس ديكتاتورا بل شخصا متواضعا.

وذكرت صحيفة "Excelsior" الإلكترونية المكسيكية قول الرئيس الفنزويلي: "لا يهمني عندما يطلقون عليّ صفة ديكتاتور. أولئك الذين يقولون لي أنا ديكتاتور، فليذهبوا إلى الجحيم. انا رجل متواضع، نشأت على الكفاح وقيم "سيمون بوليفار". أنا لا يمكن أن أكون دكتاتوراً أبداً".

وكان ممثلو السلطات الأمريكية، ورئيس كولومبيا ورئيس منظمة الدول الأمريكية هم من أطلقوا على مادورو صفة الدكتاتور.

ولم تعترف معظم الدول الأمريكية بنتائج الانتخابات الرئاسية في شهر أيار / مايو الماضي، والتي فاز بها مادورو.