استشهاد وإصابة مدنيين في قصف لـ "التحالف" بالفوسفور على مدينة هجين بدير الزور

جهينة نيوز

واستشهد وأصيب عدد من المدنيين في قصف جديد لـ"التحالف الدولي" بقنابل الفوسوفور الأبيض على مدينة هجين في ريف دير الزور.

وواصل طيران "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خارج الشرعية الدولية عدوانه على الأراضي السورية واستهدف من جديد بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين بريف دير الزور.

​​وأفادت مصادر أهلية لوكالة سانا أن "التحالف الدولي" استهدف بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد الذي يقوم به "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن عبر قصفه المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور، موقعا عشرات القتلى غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.