ريابكوف: اقتراح روسيا رفع عقوبات عن إيران مقابل انسحاب تشكيلات لها من سوريا غير مؤكد

جهينة نيوز

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية بشأن اقتراح قدمته بلاده للولايات المتحدة، يقضي برفع جزء من العقوبات عن طهران مقابل انسحاب تشكيلات عسكرية إيرانية من سوريا.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "فيما يتعلق بجانب محدد من رفع العقوبات مقابل شيء ما، فأنا لا أستطيع تأكيد ذلك".

وأضاف ريابكوف: "كانت هناك أفكار قريبة لكنها لا تتطابق مع ذلك وهي لم تتطور. لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله في هذا المجال بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التي نتحدث الآن عنها".

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة Axios الأمريكية نقلت، في وقت سابق، عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أعلن في اجتماع مغلق، يوم الاثنين، أن روسيا اقترحت عليه وعلى الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل انسحاب التشكيلات الإيرانية من سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، أن إقناع إيران بالخروج من سوريا ليست مشكلة روسيا.

ودخلت العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير النفط الإيراني حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكنها منحت إعفاءات مؤقتة للصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.