سلاح الجو الأميركي يستعرض قوته بـ«مسيرة الفيلة»

جهينة نيوز:

أجرت القوات الجوية الأميركية ما يطلق عليه "مسيرة الفيلة" باستخدام عشرات من مقاتلات الشبح إف 35 للمرة الأولى، كجزء من "تمرين القوة القتالية" في قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا.

وشارك في التمرين العشرات من مقاتلات الجيل الخامس من الجناح 388 القتالي، ووحدة الاحتياطي 419، والتي تهدف إلى إظهار قدرة سلاح الجو على "إطلاق أي عدد من الطائرات لدعم مهمة الدفاع الوطني في وقت واحد"، بحسب بيان لسلاح الجو.

وجرى إطلاق ما بين 30 و 60 طائرة في فترات تتراوح بين 20 و 40 ثانية، وفقا لسلاح الجو. وقال الميجور كالب غوتمان، مساعد مدير العمليات والتدريب في السرب القتالي 34 في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية: "نحن مستعدون للقتال الليلة، والتدريب على العديد من أسراب طائرات F-35 يثبت قدرتنا على هزيمة الخصوم المحتملين في أي مكان".

وخلال التمرين، "أكدت الأسراب قدرتها على توظيف قوة كبيرة من الطائرات ضد الأهداف الجوية والبرية، مما يدل على مدى استعداد المقاتلة أف-35 لايتنينغ، بحسب سلاح الجو.

وأوضح أن" إطلاق طائرات من أسراب متعددة في وقت واحد يقدم تحديات مختلفة ويسمح للأجنحة بتقييم قدرات أخصائيي الصيانة فضلا عن الطيارين وفرق القيادة والسيطرة."

وفي الوقت الذي قامت فيه القوات الجوية سابقاً بتدريبات مماثلة مع أنواع مختلفة من الطائرات بما في ذلك طائرات الهليكوبتر، كان تمرين يوم الاثنين هو الأول من نوعه الذي تشارك فيه مقاتلات الشبح الجديدة.

ويأتي استعراض القوة يوم الاثنين في الوقت الذي يواصل الجيش الأميركي جهوده من أجل تحسين قدرات أسطوله الجوي حول العالم.