تشغيل مقاسم الوحدات الضوئية في طرطوس بالطاقة الشمسية

جهينة نيوز

كشف مصدر موثوق في اتصالات طرطوس للوطن عن تعاقد الوزارة على تركيب ألواح طاقة شمسية في كافة مقاسم الوحدات الضوئية بالمحافظة، وبأن المتعهد نفذ المطلوب لنحو عشرين وحدة ضوئية من أصل مئة وحدة والأعمال مستمرة.

وتم تنفيذ مشروعات مد الشبكة الأرضية والهوائية أو الكبل الضوئي لبعض الوحدات الضوئية الأخرى التي ستوضع في الخدمة قريباً مثل (درتي، جديتي، الصبوحية، المعمورة ).

وقامت شركة اتصالات طرطوس بتركيب وتشغيل العشرات من الوحدات الضوئية في مختلف مناطق محافظة طرطوس، بعضها منذ فترة قريبة مثل (الزارة، المنصورة، القليعة، الشيخ سعد 3).

إلا أن هذه الوحدات الضوئية وبحسب المديرية تخرج معظمها من الخدمة عند انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بشكل يومي في مختلف أرجاء المحافظة بسبب التقنين أو الأعطال الخارجية ولعدم توفر الوقت الكافي لإعادة شحن بطاريات تلك الوحدات، ناهيك عن حدوث تعديات بشكل دائم على الشبكات الهاتفية الضوئية بسبب عدم تنسيق بعض المؤسسات مع مديرية الاتصالات أثناء قيامها بتنفيذ مشاريع عائدة لها ، وأعمال الحفريات العشوائية من قبل بعض المواطنين وحالة سرقة الكابلات الهاتفية المتكررة والتي زادت بشكل كبير في شهر أيلول الماضي لتصل إلى ما مجموعه (10 كم من الكوابل)!

ويرى الكثير من المواطنين في محافظة طرطوس الذين تم أو سيتم (تخديمهم ) بهواتف وحدات ضوئية أنه لابد من العمل على إيجاد حل لهذه المشكلات ووضع حد لمعاناتهم من استخدام هذه الوحدات علماً أن وزارة الاتصالات سبق ووعدت منذ أكثر من عام ونصف العام بتركيب طاقة شمسية لتغذيتها بشكل دائم ومن ثم استمرار خدمات الهواتف التي تغذى منها لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن.