الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون تعتذر عن بث قناة سبورت 24 لعرض

جهينة نيوز

نشرت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون اليوم توضيحا حول ما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعيّ عن بث قناة سبورت 24 الرياضية الأرضيّة لمادّة تتضمّن عرضاً للجمباز الإيقاعيّ "لفريق إسرائيليّ" يوم الاثنين في 19 تشرين الثاني 2018.

وقالت الهيئة "لدى مراجعة إدارة الهيئة للبثّ فقد تأكّدت أنّ الخطأ حصل وتمّ عرض المادّة الساعة السادسة مساء ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين كإدارة القناة الرياضية وكفريق عملها لأنّنا أدركنا أنّنا قد أخطأنا وأنّ هذا الاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجّب علينا أن نعلنه".

واكدت الهيئة أنّها ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين وتثبّت آليّة عمل أكثر فعالية تمنع حدوث الخطأ مرة ثانية. علما أنّ قناة سبورت 24 الرياضية أحدثت في بداية الشهر الثامن عام 2018 وتمّ تكليف فريق عمل الرياضة في الهيئة لإدارتها تقنيا وفنيا وبرامجيا .

واوضحت الهيئة انها لن تبحث عن أعذار ولن تحاول إيجاد مبررات وانها كإدارة تقرّ بالخطأ الذي حصل وتعتبره خطأ فادحا ووعدت المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال بعض فريق عمل الرياضة في الهيئة.