سيدة الصباحات "فيروز" في ميلادها الـ 83.. مبادرات تكريمية تعبر عن كمية الحب

جهينة نيوز

تحتفل المطربة اللبنانية وسيدة الصباحات "فيروز" اليوم الاربعاء بعيد ميلادها الـ 83 وهي التي أختارت الصمت والغياب في بلدتها "الرابية" وعدم الظهور بإرادتها مكرسة وقتها للأولاد والأحفاد.

ويحتفل محبو السيدة فيروز في كل عام بعيد ميلادها بشكل منقطع النظير شعبياً وإعلامياً وثقافياً ويعبرون عن هذا الحب من خلال اغان يتهادوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهاشتاغات تكرس اغانيها التي ترعرعنا على سماعها منذ الصغر.

وكما في كل عام يتخطى تاريخ ميلاد السيدة فيروز مسألة كونه موعداً سنوياً في رزنامة ليستحيل مناسبةً وطنية لبنانية وحتى عربية جامعة ان يحلّ عن عيد ميلادها الـ83 حسبما عبرت عن ذلك صحيفة الاخبار اللبنانية. تاريخ يستذكره اللبنانيون والعرب وبدأوا يكرسونه أكثر على السوشال ميديا في السنوات القليلة الماضية.

وفي هذه الذكرى ستتعطر أجواء «بيت بيروت» أحد المراكز الثقافية وسط العاصمة اللبنانية بتحية تكريمية موجهة إلى السيدة فيروز في مناسبة عيد ميلادها الـ83.

هذه اللفتة التي تعدّ بمثابة مبادرة فردية تنظمها كل من جمعية «فيروزيين» و«فيروز مختارات من الأرشيف» هدفها إيصال كمية الحب التي يكنها اللبنانيون لسفيرتهم إلى النجوم. فابتداء من السادسة من بعد ظهر اليوم الأربعاء ولغاية التاسعة مساء سيقام في بيت بيروت في منطقة السوديكو حفل خاص بالمناسبة يتضمن عرض صور فوتوغرافية وملصقات من أسطواناتها المعروفة وأخرى لأفلامها السينمائية.

كما سيخصص هذا المعرض ركنا في المركز لعرض مقتطفات من أحاديث فيروز في إطلالات تلفزيونية وإذاعية سابقة لها.

وولدت فيروز واسمها الحقيقي (نهاد رزق وديع حداد) في الـ 21 من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1935 في حارة زقاق البلاط بلبنان، وقدمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بـ"الأخوين رحباني" العديد من الأغاني، ولاقت أعمالهم رواجًا واسعًا في العالم العربي والشرق الأوسط والعديد من دول العالم، حيث صنفت من أفضل الأصوات العربية .

وبدأت فيروز كمغنية "كورس" في الإذاعة اللبنانية تحت قيادة الموسيقار محمد فليفل، وانتبه لموهبتها حليم الرومي مدير الإذاعة حينها، فأعطاها دفعة أكبر ولحن لها مجموعة من الأغاني.

حصلت فيروز على العديد من الأوسمة منها: وسام الشرف وهو أعلى وسام في لبنان، وجائزة القدس، وجوقة الشرف، وغيرها من الأوسمة والميداليات التي لا تحصى ولا تعد.

وقدمت فيروز المئات من الأعمال الفنية والأغاني وشاركت في العديد من المسرحيات كالليل والقنديل وجسر القمر وأيام فخر الدين وبياع الخواتم وغيرها.