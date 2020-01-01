ماذا قدم رودريجير لزوجته جنيفر لوبيز بمناسبة الكريسماس

جهينة نيوز

فكر اليكس رودريجير زوج الفنانة العالمية جنيفر لوبيز مراراً وتكراراً ماذا يمكن أن يقدم لها كهدية بمناسبة الكريسماس، ووجد أن لديها كل شىء وهى بالفعل لا تحتاج إلى أى شىء، فبدلاً من إهدائها هدية مادية قرر أن تكون شىء معنوى.

فقد علم أن هناك عرض بمكان يبيع ملابس واكسسوارات بالتجزئة وهو أن كل دولار يدخل هذا المكان سيتبرع صاحب المكان بمليون جنيه أمامه كتبرع لجمعية " Boys & Girls Clubs" وهى الجمعية التى تساهم فى مساعدة الأطفال التى تحتاج أى نوع من المساعدة سواء المعنوية أو المادية.

وقال اليكس ان جينيفر لوبيز كانت تخطط لتمضية بعض الأوقات الثمينة مع أولادنا وحفر الذكريات، فرأيت أنه من الأفضل أن اصطحب أطفالنا فى جولة إلى الجمعية وأعلم أولادنا الأربعة معنى العطاء فى عيد الشكر والكريسماس معاً".