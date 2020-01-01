إخلاء طائرة تركية بسبب "مزحة" مع المضيفة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلا حاول المزاح مع مضيفة طيران، فانقلب المزاح لتوتر أمني، وذلك في مدينة أزمير غربي تركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول" طلبت مضيفة الطيران على متن أحد الخطوط الجوية من الشخص المذكور وضع حقيبته التي يحتضنها في المكان المخصص للحقائب فوق مقعده، فرفض الرجل قائلا إنه لا يستطيع لأن الحقيبة تحتوي على "T.N.T".

فما كان من المضيفة إلا أن أخبرت كابتن الطائرة بذلك، فقام الأخير باستدعاء أمن المطار، وتم إخلاء الطائرة من ركابها الـ 151 ليخضعوا جميعا للتفتيش.

واستعانت الشرطة بكلاب خاصة لفحص الحقائب، بالإضافة إلى تمريرها مجددا على جهاز الأشعة، الأمر الذي تسبب في تأخير موعد إقلاع الطائرة عن وقتها 4 ساعات.

هذا وشرعت الشرطة بالتحقيق مع "المازح"، فأخبرهم أنه صائغ، وفي حقيبته أحجار ثمينة جدا، ولذا أراد إبقائها بجواره، موضحا أنه كان يمازح مضيفة الطيران، ولم يقصد إخافة الركاب.