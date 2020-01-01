بنك البركة سورية يوقع مذكرة التفاهم الثانية ضمن مسرعة الأعمال "تكوين"

جهينة نيوز

انطلاقاً من رؤية بنك البركة سورية في دعم الشباب السوريين، وتشجيعهم على الاتجاه لمسار ريادة الأعمال، وقع بنك البركة سورية مذكرة تفاهم مع فريق غدي للإنتاج الفني للأطفال لغاية تأسيس شركة محدودة المسؤولية لتنفيذ أهداف المشروع.

وبهذه المناسبة أكد السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية أن البنك بلغ مرحلة متطورة في تأسيس أول مسرّعة أعمال خاصة في سورية , وأن الشراكة بين البنك وفريق غدي ستكون ثاني المشاريع المندرجة ضمن المسرّعة , وأن البنك يعمل على اختيار أفضل المخرجات السنوية من مسابقة "تكوين" وتبنيها ضمن مسرّعة الأعمال انطلاقاً من إيمان البنك بضرورة إشراك الشباب في مجالات الأعمال والتطوير ، وتحقيق شراكة حقيقية مع العقول الشّابة المبتكِرة، لضمان تحقيق أبعاد التنمية الاقتصادية ، لتأثير ذلك المباشر والإيجابي في مسيرة المسؤولية الاقتصادية التي ينشدها بنك البركة سورية.

وأضاف حلبي : " نحرص في بنك البركة على التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق أحد أهدافنا الرئيسية المتمثلة في دعم ريادة الأعمال لجميع الفئات، مما يساهم في تعزيز إنشاء المؤسسات وتطويرها عبر مختلف مراحلها التنموية وبالتالي الارتقاء بالقطاع الخاص ليكون أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية."

يذكر أن المذكرة تتضمن تأسيس شركة غايتها تطوير البرامج والأفلام التلفزيونية وطباعة وتأليف ونشر الكتب والقصص التعليمية وملحقاتها وصناعة وتجارة ألعاب الكترونية للأطفال وإقامة دورات تدريبية على منتجات الشركة وبرمجة الألعاب الالكترونية.

يشار إلى أن «بنك البركة سورية» حصد جائزتي مؤسسة CPI Financial كأفضل مصرف إسلامي في سورية وأفضل مؤسسة مالية ملتزمة في المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية لعام2017 في سورية