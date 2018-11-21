تركيا ترد على البنتاغون: لا يمكن إلغاء صفقة صواريخ "إس-400" الروسية

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أن شراء تركيا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400" صفقة محسومة ولا يمكن أن تلغيها.

وأضاف أن أنقرة تحتاج لمزيد من المشتريات الدفاعية التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون، إيريك باتشون إن الجيش الأمريكي يناقش مع الكونغرس ما يمكن تقديمه إلى تركيا مقابل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" ،ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الأكثرَ تطورا في العالم، فهي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كم وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كم، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.