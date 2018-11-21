أبراج يوم الأربعاء 2018/11/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم11/21:لبق،ذكي،هادئ،متميز بعمق التفكير،معتمد على ذاتك،متفائل،مشرق،مدعوم من قبل الأهل والأصدقاء،أعمال جديدة وواسعة المهم أن تعرف البداية وتنظم خطواتك من الأول لاتترك أعمالك للاخرين احرص على التدقيق، للبعض مناسبة ارتباط بين شهري شباط ونيسان ،أموال في الطريق للبعض.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تركز على أمورك المالية تأجيل وتقصير ليس لصالحك حاول تعويض بالمال تحصل على مساعدة وأرباح مالية من أعمال سابقة اهتم بوضعك وممتلكاتك ومتابعة مابدأت به من مشاريع .

برج الثور: القمر ببرجك مسيطر ومطمئن تدفع بمصالحك بصورة عامة معنويات عالية تصحح وضع وتستدرك مشكلة بقبول أورفض معنوياتك عالية افتح عيونك واستمع للأحاديث تدور حول ممتلكات وعائدات وابدا صفحة جديدة وجهز لمكان حر وجديد نسبة نجاحك عالية وطاقة ونشاط الك

برج الجوزاء:لا تهمل أي شيء و حافظ على سرية عواطفك اليوم مشاركة بالعمل مزعجة بالنسبة لك كن حذر من الغدر ودقق معاملاتك بنفسك تحمل حقائب واسرار قد تنكشف امامك انتبه من تأخير والتباسات قد تخسر أو تفشل بالوصول لهدفك مهم انتبه على صحتك واعصابك.

برج السرطان: يوم ايجابي تتحالف مع زملاء واصدقاء وقت جيد لك ولمصالحك تطرح أفكارك الجديدة بسهولة من دون ان تواجه معارضة أو عقبات حاول الوصول لأهدافك من خلال أشخاص مسؤولين تقصدهم تطلب ماتريد اليوم يتحقق لك تلتقي بأشخاص كانوا غائبين عنك يتعاونوا معك .

برج الأسد:تركز على عملك تنقلب المعطيات لصالحك مع مسؤولين بالعمل و تحصل على ماتريد من مطالب خطواتك ايجابية ومهمة المهم حافظ على صورة طيبة عنك .

برج العذراء:الجميع يقصدك للاشتراك بأعمال مهمة تمضي بأوراق سفر واتصالات تحصل على أموال من الماضي علاقات واوراق ومعتقدات وغيبيات تتحدث عنها تستقبل زوار من مسافات بعيدة .

برج الميزان: تركز على أمورك المالية تنشغل بالتغيرات والمال المشترك وتحصل على جميع حقوقك بعد تعب يومين ماضيين مكافأة او اوراق قانونية لا تبالي لكلام أحد مزعجين وتهتم هذا لا يؤذيك بالمقابل قدم مساعدات وانتبه على صحتك.

برج العقرب: بداية نهار متعبة بسبب بعض الشركاء وصعوبات وتأجيل مشاكل بسيطة لا تترك الفرصة لأعدائك للنيل منك وهذا يتوقف عليك لا تهتم مهم تحافظ على هدوئك ولا مانع من محاولتك على بناء جسر تواصل مع شركاءمهم تسعد روحك وتمضي وقت حلو مع الشريك وتصحح الاجواء .

برج القوس: تبدأ نهارك بالتنقل من مكان الى اخر قد تدفع تغيرات الى تراكم اعمالك وتلتحق بعمل جديد انتبه لا تعرض نفسك للارهاق انت بحاجة للراحة نفسية وجسدية وفكرية وتوجه بالزيارة الى من تحب.

برج الجدي: تشعر بزوال ضيق الصدر عنك الحظ يبتسم لك لقاءات واشغال كثيرة تحمل لك مشاريع مهمة وتفرح وتحتفل بلقاء مثمر يزيد العواطف حرارة وشوق الحظوظ مساعدة حتى تستقطب اهتمام الشريك وفرص لنشاطات ادبية وفنية وتغيير اماكن ولقاءات مع الاصدقاء.

برج الدلو: تلعب دور بناء على صعيد عائلتك وامورك الشخصية تعامل بموضوعية ولا تتسرع بتوجيه الاتهامات تعالج امور فيها لم شمل عائلي تصليحات اعطال وصعوبات وتأجيل لا تهدر وقتك وتتوتر انتبه على صحتك.

برج الحوت:تشعر بالنشاط والحركة تذهب في رحلة أو نزهة قصيرة تسعدك وتهدأ أعصابك فترة مناسبة لتعزيز علاقاتك مع الأخوة والجيران وتقدم بعض التنازلات .