دوري الأمم الأوروبية : تأهل السويد واسكتلندا وكوسوفو

جهينة نيوز

تغلب المنتخب السويدي على ضيفه الروسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

سجل هدفي البلد المضيف فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة 41، وماركوس بيرج مهاجم العين الإماراتي في الدقيقة 72.

بذلك يتأهل المنتخب السويدي إلى الدوري A بفارق المواجهات المباشرة، بعد تساويه في النقاط مع روسيا ولكل منهما 7 نقاط، وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدوري C تغلب منتخب صربيا على ضيفه ليتوانيا 4-1، ليحسم تأهله إلى الدوري الأعلى بـ14 نقطة، في المجموعة التي تلاه بها منتخب رومانيا بـ12 نقطة عقب فوزه على مونتنيجرو 1-0.

أيضاً حسم منتخب اسكتلندا تأهله بالفوز على الكيان الصهيوني 3-2، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل بفارق 3 نقاط.

أخيراً في الدوري D حسم منتخب كوسوفو الوافد الجديد إلى المنافسات الأوروبية، تأهله إلى الدوري C بالفوز على أذربيجان 4-0، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 9 لأذربيجان. فيما تعادل جزر الفارو مع مالطا بهدف لمثله.

المصدر GOAL