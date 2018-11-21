الحاخام مارك شنير: دول الخليج تتسابق لاقامة علاقات مع "إسرائيل" و مفاجئات العام القادم

جهينة نيوز

ذكر الحاخام الأمريكي مارك شنير، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع بعض الدول العربية، أن دول الخليج "تتسابق" من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وقال شنير، وهو رئيس "مؤسسة التفاهم العرقي" واستُقبل مرارا خلال السنوات الـ15 الماضية في قصور حكام السعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات، في حديث إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس، إنه يتوقع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" وست دول خليجية حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح: "سنرى قريبا إقامة العلاقات رسميا مع البحرين، وستليها شقيقاتها"، مشددا على أن دول الخليج تتسابق بشأن من سيقيم العلاقات مع تل أبيب أولا.

ولفت الحاخام إلى أن الدول الخليجية تراجعت عن شروطها السابقة بشأن حل القضية الفلسطينية قبل إقامة العلاقات مع تل أبيب، مضيفة أن تلك الدول تعتبر حاليا أن العودة إلى طاولة المفاوضات مع الدولة العبرية تكفي لإقامة علاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع "مفاجآت كبيرة" بخصوص العلاقات مع الدول العربية، وذلك بعد زيارته إلى سلطنة عمان أواخر أكتوبر الماضي.