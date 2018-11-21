هل يمكن للسعودية أن تدمّر الإقتصاد العالمي ,,, ترامب يطرح المعادلة

جهينة نيوز

كيف يحافظ الدولار الأمريكي على دور في التجارة رغم انه ورقة بدون ذهب ولا قيمة لها, و طبعا الجواب بترول الخليج و سوق الخليج للمنتجات الأمريكية, و ربما هي الحقيقة فبترول الخليج هو الذي يمول الحروب الأمريكية ضد المسلمين و هو من يمول التمويل الامريكي لإحتلال فلسطين, و هذا الكلام ليس نظرية مؤامرة بل هو كلام يمكن قرائته بين كلمات ترامب التي قالها اليوم.

حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يعتزم "تدمير الاقتصاد العالمي" من خلال إبداء مواقف قاسية تجاه السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء، إن السعودية قدمت مساعدة كبيرة للولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط على مستوى منخفض على خلفية النقص المحتمل الذي كان من الممكن أن تثيره العقوبات الأمريكية القوية ضد القطاع النفطي الإيراني.

وأشار ترامب إلى أنه لا ينوي "تدمير الاقتصاد العالمي من خلال التصرف بشكل قاس مع السعودية" على الرغم من مقتل خاشقجي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات قاسية تجاه السعودية سيسفر عن الارتفاع الحاد لأسعار النفط عالميا، متعهدا بأن إدارته لن تسمح بحدوث ذلك.

وأكد ترامب في الوقت ذاته، تعليقا على تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ("CIA") لم تتوصل بعد في تحقيقاتها إلى النتيجة النهائية حول هذه المسألة و"لم تحدد مئة بالمئة" درجة ارتباطه بالحادث.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه يعزم أجراء لقاء مع ولي العهد السعودي على هامش أعمال قمة مجموعة الـ20 للدول الصناعية الكبرة في بيونس آيرس الأرجنتينية حال مشاركة بن سلمان في هذا الاجتماع.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أصدر ترامب، في وقت سابق من اليوم، بيانا تطرق فيه إلى قضية مقتل خاشقجي، حيث قال إن إدارته تعتزم أن تبقى شريكا ثابتا للسعودية "لضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، على الرغم من أنه اعترف بأن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، "من المحتمل جدا" أنه علم بالتخطيط لهذه العملية التي أثارت أصداء دولية واسعة مصحوبة بانتقادات حادة موجهة للرياض.